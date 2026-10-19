Израильская полиция арестовала восьмерых после нападений на Западном берегу — RMF24
Израильская полиция сообщила об аресте восьми человек в рамках расследования актов насилия, произошедших в минувшие выходные на Западном берегу. Речь, в частности, идет об отдельных нападениях на американскую фотожурналистку и европейских дипломатов, сообщает RMF24 со ссылкой на Reuters.
Нападение на фотожурналистку
В пятницу было зафиксировано видео, на котором замаскированные израильские поселенцы нападают на фотожурналистку The Washington Post Хайди Левин. Она освещала сбор оливок палестинцами.
Полиция не раскрыла личности арестованных в рамках расследования.
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Делегация с представителями Польши
В субботу произошел другой инцидент: поселенцы напали на европейских дипломатов и французского мэра. По информации Al Jazeera, в дипломатическую делегацию входили представители Польши, Франции и Бельгии.
Reuters отмечает, что нападение на фотожурналистку и нападение на дипломатов были отдельными событиями.