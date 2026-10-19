Rząd prezydenta Argentyny Javiera Mileia odłożył dalsze rozpatrywanie w Senacie projektu ustawy o zawieszeniu obowiązkowych krajowych prawyborów PASO przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku. Jak informuje The Rio Times, powołując się na TN, władze nie planują zwołać właściwej komisji, dopóki nie uzgodnią wystarczającej liczby głosów potrzebnych do przyjęcia inicjatywy.

Wymagane 37 głosów

Zmiana zasad wyborczych wymaga bezwzględnej większości w 72-osobowym Senacie — 37 głosów. Partia Mileia La Libertad Avanza ma 21 senatorów, dlatego musi uzyskać poparcie kolejnych 16 członków izby wyższej parlamentu. Chodzi o głosy przedstawicieli Radykalnej Unii Obywatelskiej, partii PRO, bloków prowincjonalnych i dysydenckich peronistów.

Według TN rząd zrezygnował z planów uzyskania opinii komisji i poddania dokumentu pod głosowanie w ostatnim tygodniu października. Ostatnie posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych odbyło się 15 września, jednak także wtedy nie przyjęła ona opinii w sprawie reformy.

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Co przewiduje inicjatywa

Początkowo projekt ustawy przewidywał całkowite zniesienie PASO, jednak obecnie negocjacje koncentrują się na ich zawieszeniu w wyborach w 2027 roku. W takim przypadku mechanizm pozostałby w ustawodawstwie, lecz nie byłby stosowany podczas kolejnej kampanii prezydenckiej.

Omawiane są również zmiany w jednolitej papierowej karcie do głosowania, które pozwoliłyby wyborcy jednym oznaczeniem wybrać całą listę danej partii. Diego Santilli, który stoi na czele gabinetu rządowego, oświadczył, że przeprowadzenie prawyborów kosztuje około 200 mln dolarów i może zmuszać mieszkańców niektórych prowincji do głosowania pięć lub sześć razy w roku.

Projekt ustawy konkuruje o czas parlamentarny z rozpatrywaniem budżetu na 2027 rok. Według publikacji rząd rozważa przedłużenie zwyczajnej sesji parlamentu do grudnia, aby mieć więcej czasu na negocjacje z sojusznikami i przedstawicielami prowincji.

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