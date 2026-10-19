阿根廷总统哈维尔·米莱政府推迟了参议院进一步审议一项法案，该法案拟在2027年总统选举前暂停强制性全国PASO初选。正如The Rio Times报道并援引TN消息所称，当局在就通过该倡议所需的足够票数达成一致之前，不计划召开相关委员会会议。

需要37票

修改选举规则需要在拥有72个席位的参议院获得绝对多数，即37票。米莱所属的自由前进党拥有21名参议员，因此还需要争取另外16名议会上院议员的支持。这包括激进公民联盟、PRO党、省级党团以及持异议的庇隆主义者代表的选票。

据TN报道，政府已放弃在10月最后一周获得委员会意见并将该文件付诸表决的计划。宪法事务委员会上一次会议于9月15日举行，但当时也未就该改革通过意见。

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该倡议规定了什么

该法案最初规定全面废除PASO，但目前谈判重点是暂停在2027年选举中实施PASO。如此一来，这一机制将保留在立法中，但不会在下一次总统竞选期间适用。

各方还在讨论修改统一纸质选票，使选民能够通过一个标记选择某个政党的整个名单。领导政府内阁的迭戈·桑蒂利曾表示，举行初选的成本约为2亿美元，并可能迫使一些省份的居民每年投票五到六次。

该法案正与2027年预算审议争夺议会时间。据该媒体消息，政府正考虑将例行议会会期延长至12月，以便有更多时间与盟友及省级代表进行谈判。

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