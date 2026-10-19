Правительство президента Аргентины Хавьера Милея отложило дальнейшее рассмотрение в Сенате законопроекта о приостановлении обязательных национальных праймериз PASO перед президентскими выборами 2027 года. Как сообщает The Rio Times со ссылкой на TN, власти не планируют созывать профильный комитет, пока не договорятся о достаточном количестве голосов для принятия инициативы.

Необходимые 37 голосов

Для изменения избирательных правил необходимо абсолютное большинство в 72-местном Сенате — 37 голосов. Партия Милея La Libertad Avanza располагает 21 сенатором, поэтому ей необходимо заручиться поддержкой еще 16 членов верхней палаты парламента. Речь идет о голосах представителей Радикального гражданского союза, партии PRO, провинциальных блоков и перонистов-диссидентов.

По данным TN, правительство отказалось от планов получить заключение комитета и вынести документ на голосование в последнюю неделю октября. Последнее заседание комитета по конституционным вопросам состоялось 15 сентября, однако тогда он также не принял заключение по реформе.

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Что предусматривает инициатива

Изначально законопроект предусматривал полную отмену PASO, однако сейчас переговоры сосредоточены на их приостановлении на выборах 2027 года. В таком случае механизм остался бы в законодательстве, но не применялся бы во время следующей президентской кампании.

Также обсуждаются изменения в едином бумажном бюллетене, которые позволили бы избирателю одной отметкой выбрать весь список определенной партии. Диего Сантилли, возглавляющий правительственный кабинет, заявлял, что проведение праймериз стоит около 200 млн долларов США и может вынуждать жителей отдельных провинций голосовать пять-шесть раз в год.

Законопроект конкурирует за парламентское время с рассмотрением бюджета на 2027 год. По информации издания, правительство рассматривает продление очередной сессии парламента до декабря, чтобы иметь больше времени для переговоров с союзниками и представителями провинций.

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