Australijska Komisja Praw Człowieka zaleciła przegląd przepisów dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć, aby wzmocnić ochronę pracownic w ciąży i matek przed dyskryminacją w pracy. W raporcie, o którym informuje ABC News, wskazano, że dyskryminacja z powodu ciąży i rodzicielstwa nadal stanowi istotną przeszkodę dla równości płci oraz udziału kobiet w rynku pracy.

Propozycje zmian w prawie

Komisja proponuje zakazać pośredniej dyskryminacji pracowników z powodu obowiązków rodzinnych. Chodzi o ogólne zasady firmowe, które formalnie dotyczą wszystkich, ale mogą nieproporcjonalnie szkodzić osobom w ciąży lub rodzicom. Jako przykład w raporcie wskazano wymóg zgłoszenia z jednodniowym wyprzedzeniem zamiaru pracy z domu.

Komisarka ds. dyskryminacji ze względu na płeć Anna Cody oświadczyła, że obecne przepisy „nie nadążają za współczesnymi rodzinami”. Jak podkreśliła, większość rodzin opiera się na dwóch dochodach, a wyobrażenie o jednym żywicielu i jednym opiekunie jest przestarzałe.

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Redukcje etatów i elastyczna praca

Dwadzieścia jeden kobiet powiedziało programowi Four Corners, że zostały objęte redukcją etatów lub zwolnione, choć później ustaliły, że ich stanowisko faktycznie pozostało. Praktyka ta jest nazywana fikcyjną restrukturyzacją. Komisja zaleca wzmocnienie przepisów dotyczących redukcji etatów związanych z urlopem z powodu ciąży lub obowiązkami opiekuńczymi oraz wprowadzenie odczuwalnych sankcji za naruszenia.

W raporcie zaproponowano także zmianę ustawy Fair Work Act, aby elastyczne warunki pracy stały się domniemanym prawem pracownika, a nie jedynie prawem do złożenia odpowiedniego wniosku. Spośród 104 kobiet, które podzieliły się swoimi historiami z Four Corners, niemal jedna trzecia poinformowała o odmowie uwzględnienia takich wniosków.

Ministra zatrudnienia Amanda Rishworth oświadczyła, że rząd analizuje kwestię urlopu rodzicielskiego w ramach trwającego dochodzenia dotyczącego standardów pracy, lecz nie zobowiązał się jeszcze do wdrożenia proponowanych zmian. Wcześniej rząd federalny rozszerzył państwowy płatny urlop rodzicielski do 26 tygodni świadczeń wypłacanych według stawki płacy minimalnej.

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