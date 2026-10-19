澳大利亚人权委员会建议审查性别歧视立法，以加强对怀孕员工和母亲免受职场歧视的保护。据ABC News报道，该报告指出，因怀孕和为人父母而遭受的歧视，仍是实现性别平等以及女性参与劳动力市场的重要障碍。

修改法律的建议

委员会提议禁止因家庭责任而对员工实施间接歧视。这是指公司表面上适用于所有人的一般规定，但可能对孕妇或父母造成不成比例的伤害。报告以要求员工提前一天通知拟在家办公为例。

性别歧视事务专员安娜·科迪表示，现行法律“跟不上现代家庭的步伐”。她说，大多数家庭依赖两份收入，而一个养家者和一个照护者的观念已经过时。

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裁员与灵活工作

21名女性向《Four Corners》节目表示，她们被裁员或解雇，但后来发现其职位实际上仍然保留。这种做法被称为虚假重组。委员会建议加强关于与因怀孕休假或照护责任有关的裁员规定，并对违规行为实施有实质力度的制裁。

报告还建议修改《公平工作法》，使灵活工作安排成为推定的员工权利，而不只是提出相应请求的权利。在向《Four Corners》讲述自身经历的104名女性中，近三分之一称此类请求遭到拒绝。

就业部长阿曼达·里什沃思表示，政府正在当前针对劳动标准的调查中研究育儿假的问题，但尚未承诺落实所提出的修改。此前，联邦政府将政府支付的带薪育儿假扩大至26周，补贴按最低工资标准支付。

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