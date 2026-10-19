Австралийская комиссия по правам человека рекомендовала пересмотреть законодательство о дискриминации по признаку пола, чтобы усилить защиту беременных работниц и матерей от дискриминации на работе. В докладе, о котором сообщает ABC News, отмечается, что дискриминация из-за беременности и родительства по-прежнему является существенным препятствием для гендерного равенства и участия женщин на рынке труда.

Предложения по изменению законов

Комиссия предлагает запретить косвенную дискриминацию работников из-за семейных обязанностей. Речь идет об общих правилах компании, которые формально применяются ко всем, но могут непропорционально вредить беременным или родителям. В качестве примера в докладе приведено требование за день предупреждать о намерении работать из дома.

Комиссар по вопросам дискриминации по признаку пола Анна Коди заявила, что действующее законодательство «не успевает за современными семьями». По ее словам, большинство семей полагаются на два дохода, а представление об одном кормильце и одном человеке, осуществляющем уход, устарело.

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Сокращения и гибкая работа

Двадцать одна женщина рассказала программе Four Corners, что их сократили или уволили, хотя позднее они выяснили, что их должность фактически сохранилась. Такую практику называют фиктивной реструктуризацией. Комиссия рекомендует усилить нормы о сокращениях, связанных с отпуском из-за беременности или обязанностями по уходу, а также ввести ощутимые санкции за нарушения.

В докладе также предлагают изменить Закон о справедливом труде, сделав гибкие условия работы презумптивным правом работника, а не только правом подать соответствующий запрос. Из 104 женщин, поделившихся своими историями с Four Corners, почти треть сообщила об отказе в таких запросах.

Министр занятости Аманда Ришворт заявила, что правительство изучает вопрос родительского отпуска в рамках текущего расследования трудовых стандартов, но еще не взяло на себя обязательства реализовать предложенные изменения. Ранее федеральное правительство расширило государственный оплачиваемый родительский отпуск до 26 недель выплат по ставке минимальной заработной платы.

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