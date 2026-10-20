В Сингапуре Министерство труда 20 октября опубликовало новые рекомендации для работодателей по корректировке работ на открытом воздухе в зависимости от почасовых показателей мелкодисперсной пыли PM2.5. Руководство выпустили на фоне задымления в отдельных частях страны, сообщает Channel NewsAsia.

Новые рекомендации дополняют действующие указания, основанные на 24-часовом прогнозе индекса загрязнения воздуха PSI. По этому прогнозу работодателям советуют планировать работы на следующий день, тогда как почасовые данные PM2.5 следует использовать для корректировки условий труда в течение дня. PM2.5 — это мелкие частицы диаметром 2,5 микрометра или меньше, которые являются основным вредным загрязнителем во время задымления.

Работа на открытом воздухе

Министерство рекомендовало постепенно сокращать работы на открытом воздухе по мере роста почасовых показателей PM2.5. Уязвимым работникам, в частности пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями сердца или лёгких, советуют избегать тяжёлой физической работы на открытом воздухе уже при повышенных показателях.

При высоком уровне загрязнения такой работы следует избегать уязвимым работникам, а при очень высоком — не допускать её. Здоровым работникам рекомендуют сокращать тяжёлый физический труд на открытом воздухе при повышенных показателях и избегать его при высоких. Если показатели очень высокие, работодателям советуют свести к минимуму все работы на открытом воздухе.

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Средства защиты

При повышенном загрязнении работодателям советуют использовать механические средства, вводить ротацию персонала, предоставлять перерывы в помещениях и обеспечивать работников достаточным количеством воды. Если тяжёлой работы на открытом воздухе нельзя избежать при высоких показателях, работникам должны предоставить маски N95 или равноценные средства защиты.

При очень высоких показателях, когда работ на открытом воздухе всё же нельзя избежать, следует предоставить маски или надлежащие респираторы и организовать ежечасные перерывы в помещениях. Министерство также призвало оценивать риски из-за ухудшения видимости, в частности при подъёмных работах с башенными и мобильными кранами.

Работодателям посоветовали пересмотреть планы действий на случай задымления, определить работников, более уязвимых к его воздействию, и поддерживать как минимум недельный запас масок для персонала, работающего на открытом воздухе. С сентября министерство провело более 400 проверок рабочих площадок; примерно на четверти из них выявили недостатки.

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