W Singapurze Ministerstwo Pracy 20 października opublikowało nowe zalecenia dla pracodawców dotyczące dostosowania pracy na zewnątrz do godzinowych wskaźników drobnego pyłu PM2.5. Wytyczne wydano w związku z zadymieniem w niektórych częściach kraju, informuje Channel NewsAsia.

Nowe zalecenia uzupełniają obowiązujące wytyczne oparte na 24-godzinowej prognozie wskaźnika zanieczyszczenia powietrza PSI. Na podstawie tej prognozy pracodawcom zaleca się planowanie pracy na następny dzień, natomiast godzinowe dane PM2.5 należy wykorzystywać do dostosowywania warunków pracy w ciągu dnia. PM2.5 to drobne cząstki o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej, które są głównym szkodliwym zanieczyszczeniem podczas zadymienia.

Praca na zewnątrz

Ministerstwo zaleciło stopniowe ograniczanie pracy na zewnątrz wraz ze wzrostem godzinowych wskaźników PM2.5. Pracownikom szczególnie narażonym, w tym osobom starszym, kobietom w ciąży oraz osobom z przewlekłymi chorobami serca lub płuc, zaleca się unikanie ciężkiej pracy fizycznej na zewnątrz już przy podwyższonych wskaźnikach.

Przy wysokim poziomie zanieczyszczenia takiej pracy powinny unikać osoby szczególnie narażone, a przy bardzo wysokim poziomie nie należy jej dopuszczać. Zdrowym pracownikom zaleca się ograniczanie ciężkiej pracy fizycznej na otwartym powietrzu przy podwyższonych wskaźnikach oraz unikanie jej przy wysokich. Jeśli wskaźniki są bardzo wysokie, pracodawcom zaleca się minimalizowanie wszelkiej pracy na zewnątrz.

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Środki ochrony

Przy podwyższonym poziomie zanieczyszczenia pracodawcom zaleca się stosowanie urządzeń mechanicznych, wprowadzenie rotacji personelu, zapewnienie przerw w pomieszczeniach oraz dostatecznej ilości wody dla pracowników. Jeśli ciężkiej pracy na zewnątrz nie można uniknąć przy wysokich wskaźnikach, pracownikom należy zapewnić maski N95 lub równoważne środki ochrony.

Przy bardzo wysokich wskaźnikach, gdy pracy na zewnątrz nadal nie można uniknąć, należy zapewnić maski lub odpowiednie respiratory oraz organizować cogodzinne przerwy w pomieszczeniach. Ministerstwo wezwało również do oceny ryzyka związanego z pogarszającą się widocznością, w szczególności podczas prac podnoszeniowych z użyciem żurawi wieżowych i mobilnych.

Pracodawcom doradzono, aby dokonali przeglądu planów działania na wypadek zadymienia, zidentyfikowali pracowników bardziej narażonych na jego skutki oraz utrzymywali co najmniej tygodniowy zapas masek dla personelu pracującego na zewnątrz. Od września ministerstwo przeprowadziło ponad 400 kontroli miejsc pracy; na około jednej czwartej z nich stwierdzono uchybienia.

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