新加坡人力部于10月20日发布了针对雇主的新建议，要求根据细颗粒物PM2.5的每小时读数调整户外工作。该指南是在该国部分地区出现烟霾的背景下发布的，Channel NewsAsia报道。

新建议补充了现有的、基于24小时空气污染指数（PSI）预测的指导方针。雇主被建议根据该预测安排次日工作，而每小时PM2.5数据则应用于在当天调整工作条件。PM2.5是直径为2.5微米或更小的细小颗粒物，是烟霾期间主要的有害污染物。

户外工作

该部门建议，随着每小时PM2.5读数上升，应逐步减少户外工作。对于易受影响的员工，包括老年人、孕妇以及患有慢性心脏或肺部疾病的人，建议在读数升高时就避免在户外从事重体力劳动。

在污染水平较高时，易受影响员工应避免此类工作；在污染水平非常高时，则不应允许其从事此类工作。建议健康员工在读数升高时减少户外重体力劳动，并在读数较高时避免从事此类工作。如果读数非常高，建议雇主将所有户外工作减至最低。

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防护装备

在污染升高时，建议雇主使用机械辅助设备、实行人员轮换、提供室内休息时间，并确保员工有充足饮水。如果在读数较高时无法避免户外重体力劳动，必须向员工提供N95口罩或同等防护装备。

在读数非常高时，如果仍无法避免户外工作，应提供口罩或适当的呼吸防护器，并安排每小时一次的室内休息。该部门还敦促评估能见度下降带来的风险，尤其是在使用塔式起重机和移动式起重机进行吊装作业时。

建议雇主审查烟霾应对计划，确定更容易受到其影响的员工，并为户外工作人员保持至少一周的口罩储备。自9月以来，该部门已对工作场所进行了400多次检查；约四分之一的场所发现了不足之处。

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