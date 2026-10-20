У Сінгапурі видали рекомендації коригувати роботу надворі за PM2.5 — Channel NewsAsia

У Сінгапурі Міністерство праці 20 жовтня оприлюднило нові рекомендації для роботодавців щодо коригування робіт просто неба за погодинними показниками дрібнодисперсного пилу PM2.5. Настанови видали на тлі задимлення в окремих частинах країни, повідомляє Channel NewsAsia.

Нові рекомендації доповнюють чинні настанови, засновані на 24-годинному прогнозі індексу забруднення повітря PSI. За цим прогнозом роботодавцям радять планувати роботи на наступний день, тоді як погодинні дані PM2.5 слід застосовувати для коригування умов праці протягом дня. PM2.5 — це дрібні частинки діаметром 2,5 мікрометра або менше, які є основним шкідливим забруднювачем під час задимлення.

Робота надворі

Міністерство рекомендувало поступово скорочувати роботи просто неба зі зростанням погодинних показників PM2.5. Для вразливих працівників, зокрема літніх людей, вагітних і людей із хронічними захворюваннями серця або легень, радять уникати важкої фізичної роботи надворі вже за підвищених показників.

За високого рівня забруднення такої роботи для вразливих працівників слід уникати, а за дуже високого — не допускати її. Для здорових працівників рекомендують скорочувати важку фізичну працю на відкритому повітрі за підвищених показників і уникати її за високих. Якщо показники є дуже високими, роботодавцям радять мінімізувати всі роботи надворі.

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Засоби захисту

За підвищеного забруднення роботодавцям радять використовувати механічні засоби, запроваджувати ротацію персоналу, надавати перерви в приміщенні та забезпечувати працівників достатньою кількістю води. Якщо важкої роботи надворі не можна уникнути за високих показників, працівникам мають надати маски N95 або рівноцінні засоби захисту.

За дуже високих показників, коли зовнішні роботи все ж неможливо уникнути, слід надати маски або належні респіратори та організувати щогодинні перерви в приміщенні. Міністерство також закликало оцінювати ризики через погіршення видимості, зокрема під час підіймальних робіт із баштовими та мобільними кранами.

Роботодавцям порадили переглянути плани дій на випадок задимлення, визначити працівників, більш уразливих до його впливу, та підтримувати щонайменше тижневий запас масок для персоналу, який працює надворі. Від вересня міністерство провело понад 400 перевірок робочих майданчиків; приблизно на чверті з них виявили недоліки.

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