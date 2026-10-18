在美国，加利福尼亚州州长加文·纽森表示，对以色列的军事援助应在一定条件下提供。据阿纳多卢通讯社报道，他在前往新罕布什尔州期间接受《华盛顿观察家报》采访时表达了这一立场。纽森还表示，这种做法正日益成为民主党的共识。

批评内塔尼亚胡的政策

纽森表示，他的立场源于被占领的约旦河西岸定居者实施的暴力行为，以及以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的政策。在他看来，这些政策破坏了建立两个国家的前景。

这位州长将以色列在加沙的战争称为一场道德灾难，并表示内塔尼亚胡正日益将自己与世界其他地区及美国社会隔绝开来。与此同时，纽森没有具体说明哪些类型的军事援助应附带条件。他提到了包括“铁穹”在内的防御系统与进攻性武器之间的区别。

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民主党的立场

纽森表示，美国援助必须符合保护人权的原则，包括《莱希法》机制。这项1997年的联邦规定禁止美国政府资助有可信信息表明其严重侵犯人权的外国军事单位。

纽森的声明是在民主党人反对向以色列转让武器的声音日益增强之际发表的。今年春季，多数民主党参议员投票支持阻止武器销售；7月，超过100名众议院民主党人反对一项单独的措施。纽森还指出，定于10月27日举行的以色列选举可能影响这场讨论。

纽森此前曾批评内塔尼亚胡，同时表达对以色列的支持。2023年，他访问了该国，并会见了哈马斯袭击的幸存者。今年3月，纽森称自己此前将以色列称为“种族隔离国家”的言论是令他后悔的。

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