沙特阿拉伯利雅得的哈立德国王国际机场在因也门胡塞武装袭击而关闭后，于10月18日星期日恢复运营。与此同时，许多航空公司尚未恢复飞往沙特首都及该王国其他城市的航班，《The National》报道。

来自阿联酋和波斯湾国家的航班

阿提哈德航空取消了阿布扎比与利雅得之间截至10月19日星期一的所有航班。往返吉达和达曼的航线也受到时刻表调整影响，尽管飞往达曼的航班以及飞往吉达的EY601、EY602、EY603和EY604航班原定于10月18日执飞。

阿联酋航空从迪拜飞往利雅得、吉达和达曼的航班出现取消和时刻表调整。10月20日的时刻表列出迪拜与利雅得之间的六个航班：飞往沙特阿拉伯的EK815、EK817和EK819，以及返程的EK816、EK818和EK820。

迪拜航空取消了截至10月19日飞往利雅得、达曼和艾卜哈的航班。阿拉伯航空取消了从沙迦飞往利雅得、艾卜哈、达曼和塔伊夫的航班，但未说明恢复日期。卡塔尔航空暂时暂停了往返利雅得和达曼的航班。海湾航空表示，10月18日星期日之后，其航班将按计划运营。

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限制将持续至11月和1月

阿曼航空暂停了截至10月22日所有往返利雅得的航班，SalamAir则暂停了截至10月31日飞往利雅得和达曼的航班。法国航空将暂停飞往沙特首都的航班延长至10月24日。英国航空计划于11月3日恢复有限的利雅得航线服务，每天运营一个航班。

汉莎航空暂停飞往利雅得的航班至11月18日，其集团飞往达曼的航班则暂停至11月30日。欧洲之翼航空预计将于11月12日恢复吉达航线。荷兰皇家航空取消了截至10月31日所有飞往利雅得和达曼的航班，菲律宾航空取消PR654和PR655航班至11月29日。国泰航空将暂停飞往利雅得的航班延长至2027年1月31日。

马来西亚航空表示，在完成安全检查后，已于10月18日恢复往返吉达和麦地那的航班。达美航空将原定于10月23日开通的亚特兰大至利雅得航线推迟至2027年3月。

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