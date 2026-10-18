Парламент Ирана утвердил Мехрдада Ахлаки Кетабчи новым министром обороны страны. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на государственный телеканал IRIB, за его кандидатуру проголосовали 237 депутатов, против высказались 15, воздержавшихся не было.

Голосование в парламенте

IRIB также сообщил о 277 поданных голосах во время парламентского заседания, которое провели в формате видеоконференции. Перед голосованием депутаты заслушали аргументы сторонников и противников кандидатуры Ахлаки и рассмотрели его планы относительно работы Министерства обороны.

Ахлаки сменил на посту Азиза Насирзаде, который, по данным агентства, погиб во время первоначальных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. После его гибели обязанности министра обороны исполнял Маджид Эбн аль-Реза.

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Заявления нового министра

Выступая перед депутатами, Ахлаки заявил, что в случае нового нападения США и Израиля Иран даст «неожиданный и масштабный» ответ. Он также сказал, что на протяжении 35 лет находится в списке лиц, которых, по его словам, враги планировали убить, и пообещал укреплять так называемый фронт сопротивления.

Среди приоритетов новый министр назвал расширение оборонного производства в промышленной сети Ирана, усиление исследований и адаптацию структуры Министерства обороны к актуальным угрозам безопасности. Ранее Ахлаки возглавлял Организацию аэрокосмической промышленности Ирана и находится под санкциями США за деятельность, связанную с иранскими ракетными программами.

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