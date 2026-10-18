Parlament Iranu zatwierdził Mehrdada Akhlaqiego Ketabchiego na nowego ministra obrony kraju. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na państwową telewizję IRIB, za jego kandydaturą zagłosowało 237 deputowanych, 15 było przeciw, a wstrzymujących się nie było.

Głosowanie w parlamencie

IRIB poinformowała również o oddaniu 277 głosów podczas posiedzenia parlamentu, które przeprowadzono w formie wideokonferencji. Przed głosowaniem deputowani wysłuchali argumentów zwolenników i przeciwników kandydatury Akhlaqiego oraz rozpatrzyli jego plany dotyczące pracy Ministerstwa Obrony.

Akhlaqi zastąpił Aziza Nasirzadeha, który, według agencji, zginął podczas pierwszych uderzeń USA i Izraela na Iran 28 lutego. Po jego śmierci obowiązki ministra obrony pełnił Madżid Ebn al-Reza.

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Oświadczenia nowego ministra

Występując przed deputowanymi, Akhlaqi oświadczył, że w razie nowego ataku USA i Izraela Iran udzieli „niespodziewanej i zakrojonej na szeroką skalę” odpowiedzi. Powiedział również, że od 35 lat znajduje się na liście osób, które, jak twierdził, wrogowie planowali zabić, oraz obiecał wzmacniać tak zwany front oporu.

Wśród priorytetów nowy minister wymienił rozszerzenie produkcji obronnej w sieci przemysłowej Iranu, wzmocnienie badań oraz dostosowanie struktury Ministerstwa Obrony do aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Akhlaqi wcześniej kierował Irańską Organizacją Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego i jest objęty sankcjami USA za działalność związaną z irańskimi programami rakietowymi.

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