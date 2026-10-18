伊朗议会批准梅赫尔达德·阿赫拉吉·凯塔卜奇出任该国新任国防部长。据阿纳多卢通讯社报道，援引伊朗国家电视台IRIB的消息，237名议员投票支持其候选资格，15人投反对票，无人弃权。

议会投票

IRIB还报道称，在通过视频会议形式举行的议会会议期间，共投出了277张选票。投票前，议员们听取了支持和反对阿赫拉吉候选资格的论点，并审议了他关于国防部工作的计划。

阿赫拉吉接替了阿齐兹·纳西尔扎德。据该通讯社消息，纳西尔扎德于2月28日在美国和以色列对伊朗发动的初步打击中死亡。其去世后，马吉德·埃本·阿尔-雷扎代行国防部长职责。

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新任部长的声明

阿赫拉吉在议员面前发言时表示，如果美国和以色列再次发动袭击，伊朗将作出“出人意料且大规模的”回应。他还表示，35年来自己一直在一份名单上，据他称，敌人计划杀害名单上的人员；他并承诺加强所谓的抵抗阵线。

这位新部长将扩大伊朗工业网络中的国防生产、加强研究以及使国防部结构适应当前安全威胁列为优先事项。阿赫拉吉此前曾领导伊朗航空航天工业组织，并因与伊朗导弹计划有关的活动而受到美国制裁。

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