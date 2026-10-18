Южная Корея продолжит усилия по восстановлению межкорейского диалога с Пхеньяном и достижению мирного сосуществования с КНДР. Об этом заявила премьер-министр Хан Сон Сук, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Yonhap.

Планы Сеула

По словам главы правительства, Сеул будет стремиться создать основу для возобновления переговоров, которые длительное время остаются приостановленными. Она заявила о намерении открыть путь к диалогу между Южной и Северной Кореей, а также провести переговоры о мире и общем процветании.

Хан Сон Сук назвала разделение Корейского полуострова реальностью и отметила, что боль перемещенных лиц и разделенных семей до сих пор остается. Она подчеркнула, что усилия по достижению мирного сосуществования двух Корей не могут прекращаться.

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Предыдущие шаги к контактам

Южная и Северная Корея подписали Панмунджомскую декларацию в апреле 2018 года в деревне перемирия Пханмунджом. Две Кореи формально остаются в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов завершилась перемирием, а не мирным договором.

Изменение подхода

После вступления в должность в июне 2025 года президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён изменил политику предыдущей администрации Юн Сок Ёля. Среди шагов, направленных на восстановление каналов коммуникации, были прекращение трансляций через громкоговорители против КНДР и запрет активистам запускать на территорию КНДР антипхеньянские воздушные шары.

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