Korea Południowa będzie kontynuować wysiłki na rzecz wznowienia dialogu międzykoreańskiego z Pjongjangiem i osiągnięcia pokojowego współistnienia z KRLD. Oświadczyła to premier Han Son Suk, jak podaje Anadolu Agency, powołując się na Yonhap.

Plany Seulu

Według szefowej rządu Seul będzie dążyć do stworzenia podstaw do wznowienia rozmów, które od dłuższego czasu pozostają wstrzymane. Oświadczyła, że zamierza otworzyć drogę do dialogu między Koreą Południową a Północną, a także prowadzić rozmowy o pokoju i wspólnym dobrobycie.

Han Son Suk nazwała podział Półwyspu Koreańskiego rzeczywistością i zaznaczyła, że ból osób przesiedlonych i rozdzielonych rodzin wciąż pozostaje. Podkreśliła, że wysiłki na rzecz osiągnięcia pokojowego współistnienia obu Korei nie mogą ustać.

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Wcześniejsze kroki na rzecz kontaktów

Korea Południowa i Korea Północna podpisały Deklarację z Panmundżomu w kwietniu 2018 roku w miejscowości rozejmowej Panmundżom. Obie Koree formalnie pozostają w stanie wojny, ponieważ wojna koreańska z lat 1950–1953 zakończyła się rozejmem, a nie traktatem pokojowym.

Zmiana podejścia

Po objęciu urzędu w czerwcu 2025 roku prezydent Korei Południowej Li Dze Mjon zmienił politykę poprzedniej administracji Jun Sok Jola. Wśród kroków mających na celu przywrócenie kanałów komunikacji znalazły się zaprzestanie transmisji przez głośniki przeciwko KRLD oraz zakazanie aktywistom wysyłania na terytorium KRLD antypjongjańskich balonów.

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