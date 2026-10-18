W wyniku zejścia lawiny w chilijskich Andach zginęły trzy osoby, a kolejne cztery zostały ranne. Do tragedii doszło w sobotę w pobliżu jeziora Laguna del Inca na terenie ośrodka narciarskiego Portillo w regionie Valparaíso, niedaleko granicy z Argentyną.

Skorygowany bilans ofiar

Chilijska państwowa służba zapobiegania katastrofom i reagowania na nie, SENAPRED, początkowo informowała o czterech zabitych i czterech rannych. Później w nowym komunikacie liczbę ofiar śmiertelnych skorygowano do trzech, informuje RMF24.

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Praca ratowników

Ekipy ratunkowe nadal próbowały wydobyć ciało jednej z ofiar. Wcześniej SENAPRED również nie wykluczała, że pod śniegiem mogą pozostawać inne osoby.

Według chilijskich mediów lawina porwała grupę osób, które wpadły do lodowatej wody jeziora. Przedstawiciel lokalnych władz Manuel Millones potwierdził, że wszyscy poszkodowani są obywatelami Chile. Kurort Portillo jest uznawany za najstarszy ośrodek narciarski w Ameryce Łacińskiej.

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