В результате схода лавины в чилийских Андах погибли три человека, еще четверо получили ранения. Трагедия произошла в субботу возле озера Лагуна-дель-Инка на территории горнолыжного курорта Портильо в регионе Вальпараисо, недалеко от границы с Аргентиной.

Уточненное число жертв

Чилийская государственная служба по предотвращению катастроф и реагированию на них SENAPRED первоначально сообщала о четырех погибших и четырех раненых. Позднее в новом сообщении число погибших скорректировали до трех, информирует RMF24.

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Работа спасателей

Спасательные команды продолжали пытаться извлечь тело одной из жертв. Ранее SENAPRED также не исключала, что под снегом могут оставаться другие люди.

По данным чилийских СМИ, лавина унесла группу людей, которые упали в ледяную воду озера. Представитель местных властей Мануэль Мильонес подтвердил, что все пострадавшие являются гражданами Чили. Курорт Портильо считается старейшим горнолыжным центром Латинской Америки.

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