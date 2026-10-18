Nowa analiza Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs twierdzi, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC) czerpie korzyści z handlu ludźmi i wykorzystuje grupy znajdujące się w trudnej sytuacji do wspierania sił proxy w regionie. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na badanie starszej badaczki centrum Elli Rosenberg.

Według oceny Rosenberg ustawodawstwo Iranu stwarza pozory przestrzegania międzynarodowych norm przeciwdziałania handlowi ludźmi, jednak nie spełnia międzynarodowych standardów i nie zapewnia ofiarom odpowiedniej ochrony. Zaznaczyła również, że władze kraju utożsamiają handel ludźmi z przemytem migrantów i nie ratyfikowały Protokołu z Palermo ONZ z 2000 roku.

Oskarżenia dotyczące wykorzystywania seksualnego

Autorka analizy twierdzi, że IRGC bezpośrednio czerpie zyski z seksualnego wykorzystywania kobiet i dziewcząt. Za jeden z czynników zwiększających podatność osób niepełnoletnich uznała artykuł 1041 irańskiego kodeksu cywilnego, który zezwala na małżeństwo dziewcząt od 13. roku życia, a w młodszym wieku — za zgodą rodziców i sądu.

Rosenberg powiązała z ryzykiem wykorzystywania praktykę nikah mut’ah — tymczasowego małżeństwa zawieranego na określony czas. Według jej twierdzeń sieci handlu ludźmi przemieszczają ofiary przez terytorium Iranu i do państw sąsiednich, w tym Iraku, rzekomo przy wsparciu IRGC. Grupy praw człowieka IHR Monitor i HRANA, według analizy, udokumentowały oskarżenia, że dowódcy IRGC przyjmowali łapówki za ułatwianie przemieszczania ofiar.

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Rekrutacja uchodźców i dzieci

W raporcie stwierdzono również, że jednostka Al-Kuds IRGC oraz paramilitarna formacja Basidż systematycznie angażują migrantów bez dokumentów, uchodźców i dzieci do wspierania irańskich wojen zastępczych na Bliskim Wschodzie. Za szczególnie narażonych uznano uchodźców z Afganistanu i Pakistanu, którzy, według Rosenberg, mogą być rekrutowani poprzez oszustwo, przymus finansowy lub groźby deportacji.

Chodzi w szczególności o angażowanie ludzi do brygad Fatemijun i Zajnabijun w celu rozmieszczenia ich za granicą. Autorka oświadczyła również, że Basidż systematycznie rekrutuje irańskie dzieci już od 12. roku życia do indoktrynacji wojskowej i ról pomocniczych. Jej zdaniem wykorzystywanie słabo opłacanych lub nieopłacanych grup znajdujących się w trudnej sytuacji pozwala Iranowi ograniczać wydatki wojskowe i kierować środki do innych struktur IRGC oraz sieci regionalnych.

Rosenberg wezwała USA do zastosowania sankcji na mocy ustawy Magnitskiego wobec przygranicznych dowódców IRGC, rekruterów Basidżu i zaangażowanych irańskich funkcjonariuszy organów ścigania. Zaproponowała także, aby Komisja Europejska wzmocniła monitorowanie nielegalnych przepływów finansowych powiązanych z irańskimi sieciami handlu ludźmi.

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