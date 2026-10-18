W Nigerii były gubernator stanu Kano Rabiu Kwankwaso oświadczył, że on i kandydat na prezydenta Peter Obi nie wycofają swoich kandydatur z wyborów w 2027 roku na rzecz Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego (ADC) ani innej siły politycznej. Kwankwaso opublikował oświadczenie na Facebooku 18 października, informuje Premium Times.

Portal nazywa Kwankwaso kandydatem NDC na wiceprezydenta i zaznacza, że tandem Obi-Kwankwaso kontynuuje udział w wyścigu prezydenckim.

Zaprzeczenie wycofaniu się z wyścigu

Kwankwaso wezwał wyborców, by nie wierzyli twierdzeniom, że jego tandem z Obim potajemnie współpracuje z rządzącym Kongresem Wszystkich Postępowców (APC) albo przygotowuje się do wycofania się z wyścigu prezydenckiego w ostatniej chwili.

Jak powiedział, tandem nie wycofa kandydatur na rzecz ADC ani jakiejkolwiek innej partii i nie działa w interesie APC lub jej kandydatów. Kwankwaso oświadczył również, że nie widzi powodu, aby rezygnować z udziału w wyborach.

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Spór z kampanią ADC

Oświadczenie padło w czasie publicznej wymiany oskarżeń między NDC a sztabem wyborczym ADC. Rzecznik kampanii prezydenckiej ADC Kola Ologbondiyan wcześniej twierdził, że Kwankwaso miał rzekomo niepublicznie zbliżyć się do prezydenta Boli Tinubu i APC.

ADC oświadczyło również, że wezwanie Kwankwaso skierowane do byłego wiceprezydenta Atiku Abubakara, by ustąpił miejsca Peterowi Obi, miało rzekomo na celu podzielenie elektoratu opozycji i przyniesienie korzyści partii rządzącej. Kwankwaso wezwał kampanię ADC, aby skoncentrowała się na programie własnego kandydata.

Skrytykował także działania rządu kierowanego przez APC i oświadczył, że ADC nie oferuje lepszej alternatywy. Według Kwankwaso tandem Obi-Kwankwaso zamierza poświęcić uwagę bezpieczeństwu, edukacji, rolnictwu, infrastrukturze, ochronie zdrowia i gospodarce.

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