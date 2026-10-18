Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył 18 października, że kandydat na stanowisko ministra obrony Mehrdad Akhlaghi Ketabchi rzekomo znajduje się na amerykańskiej liście celów do zabójstwa. W wirtualnym wystąpieniu przed parlamentem Iranu Pezeszkian wyraził nadzieję, że kandydat będzie mógł zapewnić sobie bezpieczeństwo i kontynuować pracę nad wzmacnianiem zdolności obronnych kraju, informuje Anadolu Agency.

Pezeszkian wezwał parlamentarzystów do udzielenia Akhlaghiemu Ketabchiemu zdecydowanego wotum zaufania. Według niego kandydaturę popierają irańskie siły zbrojne, w tym armia, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, ministerstwo obrony oraz struktury bezpieczeństwa.

Rozpatrzenie kandydatury w parlamencie

Prezydent oświadczył również, że Iran nie dąży do atakowania innych państw, jednak zdecydowanie zareaguje na każdy atak na swoje terytorium. Podkreślił, że obrona kraju, jego zdaniem, opiera się nie tylko na rakietach, lecz także na jedności i spójności społeczeństwa.

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Amerykańskie sankcje i wcześniejsze stanowisko

Mehrdad Akhlaghi Ketabchi przez długi czas zajmował kierownicze stanowiska w irańskim ministerstwie obrony. Wcześniej kierował Irańską Organizacją Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego oraz grupą przemysłową Shahid Bagheri, którą wiąże się z irańskim programem rakiet balistycznych.

Stany Zjednoczone nałożyły na Akhlaghiego Ketabchiego sankcje za jego działalność związaną z irańskim programem rakietowym. Został on nominowany na miejsce byłego ministra obrony Aziza Nasirzadeha, który zginął podczas amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran wcześniej w tym roku.

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