Президент Ирана Масуд Пезешкиан 18 октября заявил, что кандидат на должность министра обороны Мехрдад Ахлаги Кетабчи якобы находится в американском списке целей для убийства. Во время виртуального обращения к парламенту Ирана Пезешкиан выразил надежду, что номинант сможет обезопасить себя и продолжить работу над усилением оборонных возможностей страны, сообщает Anadolu Agency.

Пезешкиан призвал депутатов предоставить Ахлаги Кетабчи убедительный вотум доверия. По его словам, кандидатуру поддерживают вооруженные силы Ирана, в частности армия, Корпус стражей исламской революции, министерство обороны и структуры безопасности.

Рассмотрение кандидатуры в парламенте

Президент также заявил, что Иран не стремится атаковать другие государства, однако решительно отреагирует на любое нападение на свою территорию. Он подчеркнул, что оборона страны, по его мнению, основывается не только на ракетах, но и на единстве и сплоченности общества.

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Санкции США и предыдущая должность

Мехрдад Ахлаги Кетабчи длительное время работал на руководящих должностях в министерстве обороны Ирана. Ранее он возглавлял Организацию аэрокосмической промышленности Ирана и промышленную группу Shahid Bagheri, которую связывают с иранской программой баллистических ракет.

Соединенные Штаты ввели против Ахлаги Кетабчи санкции из-за его деятельности, связанной с ракетной программой Ирана. Его выдвинули на замену бывшему министру обороны Азизу Насирзаде, который погиб во время американо-израильских ударов по Ирану ранее в этом году.

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