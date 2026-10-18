伊朗总统马苏德·佩泽什基安10月18日表示，国防部长提名人迈赫尔达德·阿赫拉吉·凯塔布奇据称在美国的暗杀目标名单上。佩泽什基安在向伊朗议会发表的视频讲话中表示，希望这名提名人能够保障自身安全，并继续致力于增强该国的国防能力，阿纳多卢通讯社报道。

佩泽什基安呼吁议员向阿赫拉吉·凯塔布奇给予有力的信任投票。他表示，这项提名得到伊朗武装部队的支持，包括陆军、伊斯兰革命卫队、国防部和安全机构。

议会审议提名

总统还表示，伊朗无意攻击其他国家，但将坚决回应任何针对其领土的攻击。他强调，在他看来，国家防御不仅建立在导弹之上，也建立在社会的团结和凝聚力之上。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国制裁与此前职务

迈赫尔达德·阿赫拉吉·凯塔布奇长期在伊朗国防部担任领导职务。他此前曾领导伊朗航空航天工业组织和Shahid Bagheri工业集团，后者被认为与伊朗弹道导弹计划有关。

美国因阿赫拉吉·凯塔布奇与伊朗导弹计划相关的活动对其实施制裁。他被提名接替前国防部长阿齐兹·纳西尔扎德，后者今年早些时候在美国和以色列对伊朗的打击中身亡。

关注我们在