在以色列，盖迪·耶辛科特领导的亚沙尔党在投票前公布的四项选前民调中领先于总理本雅明·内塔尼亚胡的利库德集团。与此同时，两个政治阵营均未获得在议会中取得多数所需的61个席位，《耶路撒冷邮报》报道。

两大阵营结果几乎持平

根据四项民调的平均数据，犹太复国主义反对派获得51.25个席位，内塔尼亚胡阵营获得51席。不属于这两个阵营的阿拉伯政党平均拥有13.75个席位。

由约阿兹·亨德尔和亚龙·泽莱哈领导的联合名单平均获得四个席位，同样不属于两大阵营的划分。亚沙尔党平均获得21.5个席位，而利库德集团为19席。贝内特的平均数据为12.5席。

各项民调结果

《Maariv》的民调给两个阵营各分配51个席位。利库德集团失去两个席位，降至18席，而阿拉伯政党的合计结果升至14席。“以色列人民”党跨过选举门槛，获得四个席位。

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根据Channel 13的数据，内塔尼亚胡阵营拥有51个席位，耶辛科特阵营为50席，阿拉伯政党合计拥有15席。在这项调查中，亚沙尔获得20席，利库德集团获得18席。

Kan News的民调显示，内塔尼亚胡阵营占优，为53席，对比耶辛科特阵营的50席。与此同时，Channel 12记录到反对党获得54席，执政联盟阵营49席，阿拉伯政党13席。在这项民调中，亚沙尔拥有23席，利库德集团拥有20席；“以色列人民”党未能跨过门槛，获得1.8%的选票。

这些平均数据是根据四项单独民调的席位分配计算得出，并非一项新的社会调查或对选举结果的预测。

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