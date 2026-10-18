德国社民党要求共同协商工作时间——德国之声

德国社会民主党（SPD）坚持认为，未来对工作时间的调整必须由雇主和雇员共同决定，并经双方同意。这成为其与保守派基民盟/基社盟联盟围绕《工作时间法》改革的新对立点，德国之声报道。

关于八小时工作日的讨论

德国现行法律将标准工作时间规定为每天八小时。如果员工获得针对加班时间的补偿性休息，工作时间可延长至十小时。两次轮班之间还必须至少有11小时的休息时间。

某些行业适用例外规定。特别是紧急服务、医疗保健系统、安保服务、发电厂、炼油企业和化学工业的员工，可以连续工作最长12小时。

在2025年联合执政协议中，基民盟/基社盟和社民党同意改革该法律，允许根据欧洲工作时间指令按周而非按日确定最长工作时间。商业界代表支持这一做法，理由是存在季节性波动、项目制工作或工作负荷不均衡的行业有此需求。

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社民党的条件

劳动和社会事务部于2026年6月拟定的改革草案规定，调整排班将需要雇主与工会之间达成集体协议。文件还纳入了有关劳动保护和电子记录工作时间的要求。

基民盟/基社盟和商业协会批评了该草案，随后改革陷入停滞。10月初，社民党发布了一份题为《自决，而非放松管制》的七页文件，重申了保护劳动者的要求。该党表示，灵活性不应意味着雇主可以单方面决定何时结束轮班。

德国总理弗里德里希·默茨则主张更快放宽相关规定。在访问位于洛伊纳的UPM生物精炼厂后，他举例称，包含12小时轮班的连续排班制度可让员工每周工作三天。

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