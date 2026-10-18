Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) nalega, aby przyszłe zmiany czasu pracy były przyjmowane wspólnie przez pracodawców i pracowników oraz za obopólną zgodą. Stało się to nowym punktem sporu z konserwatywnym blokiem CDU/CSU w sprawie reformy ustawy o czasie pracy, informuje Deutsche Welle.

Dyskusja o ośmiogodzinnym dniu pracy

Obowiązujące niemieckie przepisy określają standardowy czas pracy na osiem godzin dziennie. Może on zostać wydłużony do dziesięciu godzin, jeśli pracownik otrzyma czas wolny jako rekompensatę za nadgodziny. Między dwiema zmianami musi również przypadać co najmniej 11 godzin odpoczynku.

W przypadku niektórych sektorów obowiązują wyjątki. W szczególności pracownicy służb ratunkowych, systemu ochrony zdrowia, służb bezpieczeństwa, elektrowni, rafinerii ropy naftowej i przemysłu chemicznego mogą pracować do 12 godzin bez przerwy.

W umowie koalicyjnej z 2025 roku CDU/CSU i SPD uzgodniły reformę ustawy, pozwalającą określać maksymalny czas pracy w skali tygodnia, a nie dnia, zgodnie z europejską dyrektywą o czasie pracy. Przedstawiciele biznesu popierają to podejście, wskazując na potrzeby branż z wahaniami sezonowymi, pracą projektową lub nierównomiernym obciążeniem.

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Warunki socjaldemokratów

Projekt reformy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w czerwcu 2026 roku przewidywał, że zmiany harmonogramów będą wymagały układu zbiorowego między pracodawcami a związkami zawodowymi. Do dokumentu wprowadzono także wymogi dotyczące ochrony pracy i elektronicznej ewidencji czasu pracy.

CDU/CSU i organizacje biznesowe skrytykowały ten projekt, po czym reforma utknęła w miejscu. Na początku października SPD opublikowała siedmiostronicowy dokument zatytułowany „Samostanowienie, a nie deregulacja”, w którym ponowiła żądania dotyczące ochrony pracowników. Partia oświadczyła, że elastyczność nie powinna oznaczać możliwości jednostronnego decydowania przez pracodawcę o godzinie zakończenia zmiany.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z kolei opowiada się za szybszym złagodzeniem przepisów. Po wizycie w biorafinerii UPM w Leunie podał przykład ciągłego harmonogramu z 12-godzinnymi zmianami, który, jak stwierdził, daje pracownikom możliwość pracy przez trzy dni w tygodniu.

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