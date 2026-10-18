Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) настаивает на том, что будущие изменения рабочего времени должны приниматься работодателями и работниками совместно и по взаимному согласию. Это стало новой точкой противостояния с консервативным блоком ХДС/ХСС по поводу реформы Закона о рабочем времени, сообщает Deutsche Welle.

Дискуссия о восьмичасовом рабочем дне

Действующее законодательство Германии устанавливает стандартную продолжительность работы на уровне восьми часов в день. Ее можно продлить до десяти часов, если работник получит компенсирующий отдых за сверхурочное время. Между двумя сменами также должно быть не менее 11 часов отдыха.

Для отдельных сфер действуют исключения. В частности, работники экстренных служб, системы здравоохранения, служб безопасности, электростанций, нефтеперерабатывающих предприятий и химической промышленности могут работать до 12 часов подряд.

В коалиционном соглашении 2025 года ХДС/ХСС и СДПГ договорились реформировать закон, разрешив определять максимальную продолжительность работы за неделю, а не за день, в соответствии с европейской директивой о рабочем времени. Представители бизнеса поддерживают такой подход, ссылаясь на потребности отраслей с сезонными колебаниями, проектной работой или неравномерной нагрузкой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия социал-демократов

Проект реформы, подготовленный Министерством труда и социальных дел в июне 2026 года, предусматривал, что изменения графиков будут требовать коллективного договора между работодателями и профсоюзами. Также в документ внесли требования по охране труда и электронному учету рабочего времени.

ХДС/ХСС и бизнес-объединения раскритиковали этот проект, после чего реформа остановилась. В начале октября СДПГ опубликовала семистраничный документ под названием «Самоопределение, а не дерегулирование», в котором повторила требования по защите работников. Партия заявила, что гибкость не должна означать возможность работодателя единолично определять время окончания смены.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, со своей стороны, выступает за более быстрое смягчение правил. После посещения биоперерабатывающего завода UPM в Лойне он привел пример непрерывного графика с 12-часовыми сменами, который, по его словам, дает работникам возможность работать три дня в неделю.

Читай нас в