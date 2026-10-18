中国内蒙古的研究人员发现了Megacauda sungei物种的化石遗骸，该物种生活在约1.65亿年前的侏罗纪时期。科学家称其为哺乳动物演化史上已知最早的半水生生活方式实例，Cyprus Mail报道。

适应水中生活

Megacauda体长约50厘米，体重为1至2公斤。其身体和后肢的比例类似鸭嘴兽，但这种动物没有标志性的喙。它宽阔扁平、覆盖细小鳞片的尾巴类似海狸或鸭嘴兽的尾巴。Megacauda这一学名意为“大尾巴”。

波恩大学古生物学家托马斯·马丁推测，这种动物通过前肢和后肢划水，并以尾巴作波浪状运动来游泳。它也可能在河流或湖泊岸边挖掘洞穴。遗骸发现于由湖泊沉积物形成的岩石中。

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食性与喉部结构

颌骨和牙齿结构表明，Megacauda以捕食为生。其向后弯曲的牙尖可能有助于抓住包括鱼类在内的滑溜猎物。在这只化石动物的胃部区域发现了骨骼碎片，表明它会食用小型脊椎动物；在相同岩层中还发现了大量蝾螈化石。

保存完好的标本还包含皮肤和毛发的印痕。在头骨下方发现了细小的骨质结构以及相互连接的舌骨，它们与喉部和舌头肌肉有关。研究人员称，这种解剖结构使其能够同时呼吸和进食，并支持现代哺乳动物特有的吞咽方式。

Megacauda属于多齿兽类，这是一类约在2亿年前出现、存续约9000万年且没有留下现代后代的哺乳动物。其他多齿兽类生活在陆地上、洞穴中或树上。

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