Во Внутренней Монголии в Китае исследователи обнаружили ископаемые останки вида Megacauda sungei, который жил около 165 миллионов лет назад в юрском периоде. Ученые назвали его самым древним известным примером полуводного образа жизни в эволюционной истории млекопитающих, сообщает Cyprus Mail.

Приспособления к жизни в воде

Megacauda была длиной примерно 50 сантиметров и весила от одного до двух килограммов. Ее тело и задние лапы по пропорциям напоминали утконоса, хотя характерного клюва у животного не было. Широкий уплощенный хвост, покрытый мелкой чешуей, был похож на хвост бобра или утконоса. Научное название Megacauda означает «большой хвост».

Палеонтолог Томас Мартин из Боннского университета предположил, что животное плавало, загребая передними и задними лапами и совершая хвостом волнообразные движения. Оно также могло рыть норы на берегах рек или озер. Останки нашли в породе, сформировавшейся из озерных отложений.

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Рацион и строение горла

Строение челюстей и зубов указывает на хищный рацион Megacauda. Ее загнутые назад зубные бугорки могли помогать удерживать скользкую добычу, в том числе рыбу. В области желудка ископаемого животного обнаружили фрагменты костей, что свидетельствует о потреблении мелких позвоночных; в тех же породах нашли многочисленные окаменелости саламандр.

Хорошо сохранившийся образец также содержит отпечатки кожи и меха. Под черепом обнаружили тонкие костные структуры и сочлененные подъязычные кости, связанные с мышцами горла и языка. По данным исследователей, такая анатомия позволяла одновременно дышать и питаться и поддерживала способ глотания, свойственный современным млекопитающим.

Megacauda принадлежала к докодонтам — группе млекопитающих, появившейся около 200 миллионов лет назад, существовавшей примерно 90 миллионов лет и не оставившей современных потомков. Другие докодонты жили на земле, в норах или на деревьях.

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