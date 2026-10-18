В США вице-президент Джей Ди Вэнс признал ошибки и фундаментальные просчеты в действиях американских властей во время войны с Ираном. Он сделал это заявление во время встречи с аудиторией CBS News, сообщает Anadolu Agency.

Гибель военных в Кувейте

Вэнс отвечал на вопросы Джои Амора, чья жена, мастер-сержант Николь Амор, была среди шести резервистов Армии США, погибших в результате иранского удара по военному объекту в Кувейте в первые часы войны, начавшейся в конце февраля. С начала конфликта погибли не менее 21 американского военнослужащего, еще сотни получили ранения.

Амор сослался на сообщения о недостаточной защите объекта и потребовал ответственности от администрации президента Дональда Трампа. Вэнс признал наличие недостатков и пообещал очень серьезно относиться к каждому такому просчету.

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Изменение подходов к защите войск

Вице-президент также заявил, что размещение американских военных выявило слабые места в военном подходе. По его словам, подход к размещению войск уже изменили после выявления проблем. Он также обратил внимание на угрозу недорогих беспилотников и сообщил о корректировке тактики для лучшей защиты военнослужащих.

Отвечая на вопрос об отсутствии решающей победы, Вэнс заявил, что США в некоторой степени уже одержали решающую победу, однако результат зависит и от действий Ирана. Он добавил, что Вашингтон стремится получить от Тегерана окончательное твердое обязательство не возобновлять ядерную программу.

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