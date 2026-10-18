Wiceprezydent Vance przyznał się do błędów w prowadzeniu wojny z Iranem — Anadolu Agency
W Stanach Zjednoczonych wiceprezydent J.D. Vance przyznał się do błędów i fundamentalnych błędnych kalkulacji w działaniach władz USA podczas wojny z Iranem. Złożył to oświadczenie podczas spotkania z publicznością CBS News, informuje Anadolu Agency.
Śmierć wojskowych w Kuwejcie
Vance odpowiadał na pytania Joeya Amora, którego żona, starsza sierżant Nicole Amor, była wśród sześciu rezerwistów Armii USA zabitych podczas irańskiego uderzenia na obiekt wojskowy w Kuwejcie w pierwszych godzinach wojny, która rozpoczęła się pod koniec lutego. Od początku konfliktu zginęło co najmniej 21 amerykańskich żołnierzy, a setki kolejnych zostały ranne.
Amor powołał się na doniesienia o niewystarczającej ochronie obiektu i zażądał odpowiedzialności od administracji prezydenta Donalda Trumpa. Vance przyznał, że wystąpiły niedociągnięcia, i obiecał bardzo poważnie traktować każdy taki błąd w kalkulacji.
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Zmiana podejść do ochrony wojsk
Wiceprezydent powiedział również, że rozmieszczenie amerykańskich wojskowych ujawniło słabe punkty w podejściu wojskowym. Według niego podejście do rozmieszczania wojsk zostało już zmienione po wykryciu problemów. Zwrócił także uwagę na zagrożenie ze strony tanich dronów i poinformował o dostosowaniu taktyki w celu lepszej ochrony wojskowych.
Odpowiadając na pytanie o brak decydującego zwycięstwa, Vance oświadczył, że USA w pewnym stopniu już odniosły decydujące zwycięstwo, jednak wynik zależy również od działań Iranu. Dodał, że Waszyngton dąży do uzyskania od Teheranu ostatecznego, stanowczego zobowiązania, że nie wznowi on programu nuklearnego.