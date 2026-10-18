美国副总统J.D.万斯承认，美国当局在对伊朗战争期间的行动中存在失误和根本性误判。他在与CBS News观众会面时发表了这一声明，阿纳多卢通讯社报道。

驻科威特军人死亡

万斯当时正在回答乔伊·阿莫尔的问题。阿莫尔的妻子、军士长妮科尔·阿莫尔，是2月底爆发的战争最初数小时内伊朗袭击科威特一处军事设施时遇难的6名美国陆军预备役人员之一。自冲突开始以来，至少21名美国军人死亡，另有数百人受伤。

阿莫尔援引有关该设施保护不足的报道，并要求唐纳德·特朗普总统的政府承担责任。万斯承认存在不足，并承诺将非常严肃地对待每一次此类误判。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

改变部队保护方式

副总统还表示，美国军人的部署暴露了军事方法中的薄弱环节。他说，在发现问题后，部队部署方式已经改变。他还提请注意廉价无人机带来的威胁，并表示已调整战术，以更好地保护军人。

在回答有关缺乏决定性胜利的问题时，万斯表示，美国在某种程度上已经取得了决定性胜利，但结果也取决于伊朗的行动。他补充说，华盛顿寻求获得德黑兰作出的最终且坚定的承诺，即不重启核计划。

关注我们在