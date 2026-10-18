在巴西，总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在总统选举第二轮中获得51%的有效票，里约热内卢州参议员弗拉维奥·博索纳罗获得49%。这是Vox Brasil研究机构的民调结果，The Rio Times报道。投票定于2026年10月25日举行。

调查结果

在所有回答中，卢拉获得46.4%，博索纳罗获得44.6%。另有5%的受访者选择空白票或无效票，或不支持任何候选人，3.9%尚未决定。剔除这些回答后，有效票的分布为51%对49%，现任总统占优。

Vox Brasil Opinião e Pesquisas于10月15日至17日调查了2100名16岁及以上的选民。该调查在95%置信水平下的统计误差为2.15个百分点。两名候选人在所有回答中的差距为1.8个百分点，处于误差范围内，因此结果被认为在统计学上相同。该民调以编号BR-04332/2026在巴西选举法院登记。

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其他测量结果

在Vox Brasil于10月5日至7日进行的上一项调查中，卢拉在所有回答中获得44.2%，博索纳罗获得42.7%。与此同时，未决定者的比例从9.7%降至3.9%，空白票和无效票回答的比例则从3.4%升至5%。

其他民调机构显示相反的领先态势：Datafolha和Quaest显示，弗拉维奥·博索纳罗获得51%的有效票，卢拉获得49%。根据Vox Brasil的数据，45.3%的受访者表示永远不会支持卢拉，同样比例的人提到了博索纳罗。

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