W Brazylii prezydent Luiz Inácio Lula da Silva uzyskuje 51% ważnych głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich, a senator z Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro — 49%. Takie są wyniki sondażu instytutu Vox Brasil, jak podaje The Rio Times. Głosowanie zaplanowano na 25 października 2026 roku.

Wyniki badania

Wśród wszystkich odpowiedzi Lula ma 46,4%, a Bolsonaro — 44,6%. Kolejne 5% respondentów wybrało pusty lub nieważny głos albo nie poparło żadnego kandydata, a 3,9% było niezdecydowanych. Po wyłączeniu tych odpowiedzi rozkład ważnych głosów wynosi 51% do 49% na korzyść urzędującego prezydenta.

Vox Brasil Opinião e Pesquisas przeprowadził badanie wśród 2100 wyborców w wieku od 16 lat w dniach 15–17 października. Statystyczny margines błędu badania wynosi 2,15 punktu procentowego przy poziomie ufności 95%. Różnica między kandydatami wśród wszystkich odpowiedzi wynosi 1,8 punktu procentowego i mieści się w granicach błędu, dlatego wynik uznaje się za statystyczny remis. Sondaż jest zarejestrowany w brazylijskim sądzie wyborczym pod numerem BR-04332/2026.

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Inne pomiary

W poprzednim badaniu Vox Brasil, przeprowadzonym w dniach 5–7 października, Lula miał 44,2%, a Bolsonaro — 42,7% wśród wszystkich odpowiedzi. Jednocześnie odsetek niezdecydowanych spadł z 9,7% do 3,9%, a udział pustych i nieważnych odpowiedzi wzrósł z 3,4% do 5%.

Inne ośrodki sondażowe odnotowują odwrotne prowadzenie: Datafolha i Quaest wykazały 51% ważnych głosów dla Flávio Bolsonaro i 49% dla Luli. Według Vox Brasil 45,3% ankietowanych zadeklarowało, że nigdy nie poparłoby Luli, a taki sam odsetek wskazał Bolsonaro.

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