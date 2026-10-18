В Бразилии президент Луис Инасиу Лула да Силва набирает 51% действительных голосов во втором туре президентских выборов, а сенатор от Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару — 49%. Таковы результаты опроса института Vox Brasil, сообщает The Rio Times. Голосование запланировано на 25 октября 2026 года.

Результаты исследования

Среди всех ответов у Лулы 46,4%, а у Болсонару — 44,6%. Еще 5% респондентов выбрали пустой или недействительный бюллетень либо не поддержали ни одного кандидата, а 3,9% не определились. После исключения этих ответов распределение действительных голосов составляет 51% против 49% в пользу действующего президента.

Vox Brasil Opinião e Pesquisas опросил 2100 избирателей в возрасте от 16 лет 15–17 октября. Статистическая погрешность исследования составляет 2,15 процентного пункта при уровне доверия 95%. Разрыв между кандидатами среди всех ответов составляет 1,8 процентного пункта и находится в пределах погрешности, поэтому результат считают статистически равным. Опрос зарегистрирован в избирательном суде Бразилии под номером BR-04332/2026.

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Другие замеры

В предыдущем исследовании Vox Brasil, проведенном 5–7 октября, у Лулы было 44,2%, а у Болсонару — 42,7% среди всех ответов. При этом доля неопределившихся снизилась с 9,7% до 3,9%, а доля пустых и недействительных ответов выросла с 3,4% до 5%.

Другие социологические службы фиксируют противоположное лидерство: Datafolha и Quaest показали 51% действительных голосов за Флавиу Болсонару и 49% — за Лулу. По данным Vox Brasil, 45,3% опрошенных заявили, что никогда не поддержали бы Лулу, и столько же назвали Болсонару.

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