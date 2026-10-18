Ночью на 18 октября в Литве правоохранители предотвратили попытку диверсии на объекте частного предприятия, где хранится оборудование для спутниковой связи Starlink. Злоумышленники пытались уничтожить спутниковые антенны и блоки управления с помощью емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс отметил, что покушение оказалось неудачным благодаря оперативной работе спецслужб, которые заранее проинформировали предприятие об угрозе и усилили охрану территории. Глава правительства связал этот инцидент с гибридной войной России против стран Европы и подчеркнул, что подобные попытки саботажа уже фиксировались в Польше и Болгарии.

В связи с этой диверсией, а также из-за падения неизвестного беспилотника на севере страны, на 19 октября созвано заседание Комиссии по национальной безопасности Литвы. На повестке дня — расследование причин чрезвычайных происшествий и расширение полномочий силовых структур по обезвреживанию вражеских дронов.

Источник: LRT.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало третьего подозреваемого по делу о поджоге станции Starlink в Воле-Кробовской.

В Болгарии правоохранительные органы задержали двух иностранных граждан в возрасте 20 и 21 года с немецкими паспортами, которых подозревают в совершении диверсии в ночь на 10 октября против инфраструктуры спутниковой связи Starlink. Они легально въехали на территорию страны через пункт пропуска «Кулата».

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