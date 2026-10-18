В штате Лагос в Нигерии сеть государственной Lagos Water Corporation обслуживает 34 424 зарегистрированных домохозяйства — примерно 206 444 человека, или 1,03% от ориентировочных 20 млн жителей штата. Эти данные заместитель директора корпорации по корпоративным коммуникациям и управлению брендом Расак Анифовоше привел в интервью Национальному агентству новостей Нигерии, сообщает Premium Times Nigeria.

Производство ниже мощности

По словам Анифовоше, установленная мощность объектов водоснабжения корпорации составляет около 210 млн галлонов в сутки. В то же время оценочная суточная потребность штата в воде, согласно генеральному плану водоснабжения Лагоса, достигает примерно 540 млн галлонов.

Производственные записи за 2025 год свидетельствуют, что за год корпорация произвела около 2,633 млрд галлонов воды. Это соответствует среднесуточному показателю около 7,21 млн галлонов — примерно 3% от установленной мощности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Среди основных препятствий для расширения централизованного водоснабжения представитель LWC назвал устаревшие распределительные трубопроводы, рост спроса из-за прироста населения и быстрой урбанизации, а также необходимость ремонта и расширения существующей инфраструктуры. Из-за нерегулярной подачи воды и отсутствия доступных подключений часть жителей Лагоса пользуется скважинами или покупает воду у частных продавцов.

Запланированная модернизация

Корпорация планирует восстанавливать и модернизировать малые и микростанции водоочистки, расширять распределительную сеть и цифровизировать ее для дистанционного мониторинга трубопроводов и сокращения потерь воды. Анифовоше заявил, что после полной реабилитации этих объектов доступ к воде могут получить более 5,616 млн домохозяйств.

LWC также намерена реабилитировать мини-водопроводный объект Ojokoro, построить микроводопроводный объект на острове Лагос и соорудить водоочистную станцию Igbonla производительностью 100 млн галлонов в сутки для коридора Лекки—Эпе. В отчете правительства штата об исполнении бюджета за второй квартал 2026 года указано, что по состоянию на 30 июня было израсходовано 36,2% утвержденного годового бюджета на улучшение 15 существующих малых и микрообъектов водоснабжения и 4% бюджета проекта Adiyan Phase II Waterworks.

Читай нас в