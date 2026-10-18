伊斯坦布尔洪灾死亡人数升至5人——《每日晨报》

土耳其伊斯坦布尔严重洪灾造成的死亡人数已升至5人。一名被认为失踪者的遗体在金角湾被发现，《每日晨报》报道。

暴雨的后果

10月14日，强降雨袭击该市，导致居民区和企业被淹。萨里耶尔区的阿亚扎阿是受灾最严重的地区之一，灾后清理、建筑拆除和碎片清运工作仍在继续。

当局决定拆除数栋沿溪流河床建造的建筑，作为恢复溪流并降低未来洪灾风险工作的一部分。计划拆除的设施包括一座《古兰经》学习课程建筑、阿亚扎阿的阿塔图尔克体育场、19家商店以及带有住宅房间的建筑。

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对受灾者的援助

19家商店、课程建筑和体育场的拆除工作已经完成，工作队仍在继续清理区域内的碎片。贸易部长厄梅尔·博拉特宣布，将向受洪灾影响的商贩和手工业者提供8000万土耳其里拉，约合190万美元的财政援助。

博拉特表示，10月14日至15日伊斯坦布尔的降雨是84年来最强的一次。援助资金计划于10月19日通过土耳其商贩和手工业者信贷与担保合作社中央联盟（TESKOMB）移交给伊斯坦布尔省长办公室。资金分配将由省长办公室协调。

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