W Stambule w Turcji liczba ofiar śmiertelnych silnej powodzi wzrosła do pięciu. Ciało osoby uznawanej za zaginioną odnaleziono w zatoce Złoty Róg, informuje Daily Sabah.

Skutki ulewy

Intensywne ulewy nawiedziły miasto 14 października, powodując podtopienia dzielnic mieszkalnych i przedsiębiorstw. Jednym z najbardziej dotkniętych obszarów była Ayazağa w dzielnicy Sarıyer, gdzie po kataklizmie trwają sprzątanie, rozbiórka budowli i wywóz gruzu.

Władze zdecydowały o rozebraniu kilku budynków wzniesionych wzdłuż koryta potoku w ramach prac nad jego odtworzeniem i ograniczeniem ryzyka przyszłych powodzi. Wśród obiektów przeznaczonych do rozbiórki znalazły się budynek kursu nauki Koranu, stadion Atatürka w Ayazağa, 19 sklepów oraz budynki z lokalami mieszkalnymi.

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Pomoc dla poszkodowanych

Rozbiórka 19 sklepów, budynku kursu i stadionu została już zakończona, a ekipy nadal oczyszczają teren z gruzu. Minister handlu Ömer Bolat ogłosił przyznanie 80 mln lir tureckich, czyli około 1,9 mln dolarów, pomocy finansowej dla dotkniętych powodzią kupców i rzemieślników.

Według Bolata opady w Stambule 14–15 października były najsilniejsze od 84 lat. Pomoc ma zostać przekazana 19 października gubernatorstwu Stambułu za pośrednictwem Centralnego Związku Spółdzielni Kredytowych i Poręczeniowych Tureckich Kupców i Rzemieślników (TESKOMB). Dystrybucję środków będzie koordynować gubernatorstwo.

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