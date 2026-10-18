Число погибших при наводнении в Стамбуле выросло до 5 — Daily Sabah

В Стамбуле, Турция, число погибших в результате сильного наводнения выросло до пяти. Тело человека, считавшегося пропавшим без вести, нашли в бухте Золотой Рог, сообщает Daily Sabah.

Последствия ливня

Сильные ливни накрыли город 14 октября, вызвав подтопления жилых районов и предприятий. Одним из наиболее пострадавших районов стала Аязага в округе Сарыер, где после стихии продолжаются уборка, снос сооружений и вывоз обломков.

Власти решили демонтировать несколько зданий, возведенных вдоль русла потока, в рамках работ по его восстановлению и снижению риска будущих наводнений. Среди объектов, запланированных к сносу, были здание курсов по изучению Корана, стадион «Ататюрк» в Аязаге, 19 магазинов и сооружения с жилыми помещениями.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Помощь пострадавшим

Демонтаж 19 магазинов, здания курсов и стадиона уже завершен, а команды продолжают очищать территории от обломков. Министр торговли Омер Болат объявил о предоставлении 80 млн турецких лир, или около 1,9 млн долларов, финансовой помощи пострадавшим от наводнения торговцам и ремесленникам.

По словам Болата, осадки в Стамбуле 14–15 октября стали самыми сильными за 84 года. Помощь должны передать губернаторству Стамбула 19 октября через Центральный союз кредитных и гарантийных кооперативов турецких торговцев и ремесленников (TESKOMB). Распределение средств будет координировать губернаторство.

Читай нас в