肯尼亚就业与劳资关系法院驳回了一群初级学校教师提出的宪法诉讼。这些教师寻求在 Kenya Union of Post-Primary Education Teachers（Kuppet）和 Kenya National Union of Teachers（Knut）之外成立独立工会。法官莫妮卡·姆巴鲁裁定，原告选择了错误的法律程序，Nation Kenya报道。

法院指出上诉程序

这些教师对工会注册官拒绝批准成立 Kenya Junior School Teachers Union（KEJUSTU）提出质疑。法官指出，申请人没有解释为何不能采用《劳资关系法》第30条规定的上诉机制，而是提交宪法诉讼。

姆巴鲁表示，原告未能证明存在特殊或例外情况，从而使提交宪法请愿而非使用法律规定的争议解决机制具有正当性。法院还强调，不能以援引宪法条款来规避议会为劳资争议制定的程序。

教师和工会的立场

该团体由詹姆斯·奥迪安博领导。其代表称，初级学校教师拥有专业资格，并面临不同的劳动问题，而现有工会据称未给予足够关注。他们表示，新组织可以代表全国超过10万名教师。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2026年6月6日，他们向工会注册官申请证书，以启动成立和注册该组织的程序。7月1日，注册官予以拒绝，称这些教师的利益已经由Kuppet和Knut充分代表。他认为，新组织的出现可能引发工会之间的竞争以及对会员的争夺。

Kuppet在法庭上表示，初级学校教师属于其代表范围。该工会秘书长阿克洛·米索里表示，Kuppet于2024年修改了章程，规定在分支机构和全国层面代表此类教师。Knut也表示，其代表小学和后小学教育阶段的教师，并未将初级学校教师排除在其活动之外。

法院指出，初级学校教师已经在Kuppet的分支机构和全国层面拥有经选举产生的代表。该诉讼因缺乏依据被驳回。

关注我们在