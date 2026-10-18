Sąd ds. zatrudnienia i stosunków pracy w Kenii oddalił skargę konstytucyjną grupy nauczycieli szkół niższych, którzy chcieli utworzyć odrębny związek zawodowy poza Kenya Union of Post-Primary Education Teachers (Kuppet) i Kenya National Union of Teachers (Knut). Sędzia Monica Mbaru orzekła, że skarżący wybrali niewłaściwą procedurę prawną, podaje Nation Kenya.

Sąd wskazał procedurę odwoławczą

Nauczyciele zakwestionowali odmowę Rejestratora Związków Zawodowych w sprawie zatwierdzenia utworzenia Kenya Junior School Teachers Union (KEJUSTU). Sędzia zaznaczyła, że wnioskodawcy nie wyjaśnili, dlaczego nie mogli skorzystać z mechanizmu odwoławczego przewidzianego w art. 30 ustawy o stosunkach pracy, zamiast wnosić skargę konstytucyjną.

Według Mbaru skarżący nie udowodnili istnienia szczególnych lub wyjątkowych okoliczności, które uzasadniałyby wniesienie petycji konstytucyjnej zamiast zastosowania przewidzianego prawem mechanizmu rozstrzygania sporów. Sąd podkreślił również, że odwoływanie się do przepisów konstytucyjnych nie może służyć omijaniu procedury ustanowionej przez parlament dla sporów pracowniczych.

Stanowiska nauczycieli i związków zawodowych

Grupie przewodził James Odhiambo. Jej przedstawiciele twierdzili, że nauczyciele szkół niższych mają wyspecjalizowane kwalifikacje i odrębne kwestie pracownicze, którym istniejące związki rzekomo nie poświęcały wystarczającej uwagi. Według nich nowa organizacja mogłaby reprezentować ponad 100 tys. nauczycieli w całym kraju.

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6 czerwca 2026 roku zwrócili się do Rejestratora Związków Zawodowych z wnioskiem o wydanie certyfikatu, aby rozpocząć proces tworzenia i rejestracji stowarzyszenia. 1 lipca Rejestrator odmówił, stwierdzając, że interesy tych nauczycieli są już odpowiednio reprezentowane przez Kuppet i Knut. Jego zdaniem powstanie nowego stowarzyszenia mogłoby wywołać rywalizację między związkami oraz walkę o członków.

Kuppet oświadczył przed sądem, że nauczyciele szkół niższych należą do zakresu jego reprezentacji. Sekretarz generalny związku Akelo Misori poinformował, że Kuppet zmienił statut w 2024 roku, przewidując reprezentację takich nauczycieli na szczeblu oddziałów i krajowym. Knut również oświadczył, że reprezentuje nauczycieli edukacji podstawowej i ponadpodstawowej oraz nie wykluczał nauczycieli szkół niższych ze swojej działalności.

Sąd zauważył, że nauczyciele szkół niższych mają już wybranych przedstawicieli w Kuppet na szczeblu oddziałów i krajowym. Pozew oddalono jako bezzasadny.

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