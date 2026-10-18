Суд по вопросам занятости и трудовых отношений Кении отклонил конституционный иск группы учителей младшей школы, стремившихся создать отдельный профсоюз вне Kenya Union of Post-Primary Education Teachers (Kuppet) и Kenya National Union of Teachers (Knut). Судья Моника Мбару постановила, что истцы избрали неверную юридическую процедуру, сообщает Nation Kenya.

Суд указал на процедуру обжалования

Учителя оспаривали отказ Регистратора профсоюзов одобрить создание Kenya Junior School Teachers Union (KEJUSTU). Судья отметила, что заявители не объяснили, почему не могли воспользоваться механизмом апелляции, предусмотренным статьей 30 Закона о трудовых отношениях, вместо подачи конституционного иска.

По словам Мбару, истцы не доказали существование особых или исключительных обстоятельств, которые оправдывали бы обращение с конституционной петицией, а не использование предусмотренного законом механизма разрешения спора. Суд также подчеркнул, что ссылки на конституционные положения не могут использоваться для обхода процедуры, установленной парламентом для трудовых споров.

Позиции учителей и профсоюзов

Группу возглавлял Джеймс Одиамбо. Ее представители утверждали, что учителя младшей школы имеют специализированную квалификацию и отдельные трудовые вопросы, которым действующие профсоюзы якобы не уделяли достаточного внимания. По их словам, новая организация могла бы представлять более 100 тысяч учителей по всей стране.

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6 июня 2026 года они обратились к Регистратору профсоюзов с заявлением о выдаче сертификата для начала процесса создания и регистрации объединения. 1 июля Регистратор отказал, заявив, что интересы этих учителей уже в достаточной мере представляют Kuppet и Knut. По его мнению, появление нового объединения могло бы вызвать соперничество между профсоюзами и борьбу за членов.

Kuppet заявила в суде, что учителя младшей школы относятся к сфере ее представительства. Генеральный секретарь профсоюза Акело Мисори сообщил, что Kuppet изменила устав в 2024 году, предусмотрев представительство таких учителей на уровне отделений и национальном уровне. Knut также заявила, что представляет педагогов начального и посленачального образования и не исключала учителей младшей школы из своей деятельности.

Суд отметил, что учителя младшей школы уже имеют избранных представителей в Kuppet на уровне отделений и национальном уровне. Иск был отклонен как необоснованный.

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