南非爱国联盟党（PA）承诺，对符合一项尚未公布的价值标准的住宅物业，免除三个月的市政不动产费。该党的竞选宣言还规定，为部分低收入家庭免除历史市政账单欠款，《每日马弗里克》报道。

这项优惠并不意味着所有人都可享受三个月免费用水和用电。PA提议取消被认定为贫困户或属于低收入群体的家庭的债务。对于其他缴费人，该党承诺，只要支付当前账单，就可在18个月内获得部分债务减免的机会。

市政规划

PA的宣言包含在市政机构执政头100天的计划。该计划规定公开市政账簿，审计基础设施和员工资质，并公布公用网络维修时限。该党承诺将供水和电力收入分开处理，优先向供应商结算，检查蓄水池和泵站，并更换故障电表。

其他提议包括将市政住房转让给长期租户所有，其中包括已居住20年的人。根据PA的设想，办理产权的费用应由市政机构承担。该党还希望要求在被移交用于开发的适宜市政土地上建设可负担住房或社会住房。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安全、商业与融资

PA提议通过培训、无线电通信、装备和保险支持获得认证的社区巡逻组织。在市政服务领域，该党承诺每周收集垃圾、公开漏收垃圾的数据、回收废弃物，并将废品收集者纳入市政系统，为其提供防护装备和公平报酬。

该宣言还规定设立中心，以加快企业许可办理、加速建设审批，并在30天内向合规供应商付款。此外，PA推动Abahambe运动，该运动规定对商贩发放许可证、监督规则遵守情况，并核查业主的经营权。《每日马弗里克》将这项运动称为反移民，并强调移民事务属于国家权限。

该党表示，将通过向大型债务人和国家机构追缴资金、修正账单系统、减少网络损失和咨询服务支出来为这些倡议提供资金。该刊物指出，宣言未包含三个月优惠造成的预算损失、可依法核销的债务金额以及额外付款到账时间的计算。

关注我们在