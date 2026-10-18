Partia Patriotic Alliance (PA) w RPA obiecała znieść na trzy miesiące gminne opłaty od nieruchomości dla obiektów mieszkalnych, które spełnią nieogłoszone jeszcze kryterium wartości. Jej manifest wyborczy przewiduje również umorzenie historycznego zadłużenia z tytułu rachunków gminnych dla niektórych rodzin o niskich dochodach, donosi Daily Maverick.

Ulga nie będzie oznaczać trzech miesięcy bezpłatnej wody i energii elektrycznej dla wszystkich. PA proponuje anulowanie zadłużenia gospodarstw domowych mających status osób potrzebujących lub należących do grupy o niskich dochodach. Innym płatnikom partia obiecuje możliwość częściowego umorzenia długu w ciągu 18 miesięcy pod warunkiem opłacania bieżących rachunków.

Plany dla gmin

Manifest PA zawiera program pierwszych 100 dni pracy w gminach. Przewiduje on otwarcie gminnych ksiąg rachunkowych, audyt infrastruktury i kwalifikacji pracowników, a także opublikowanie terminów napraw sieci komunalnych. Partia obiecuje rozdzielać wpływy za dostawy wody i energii elektrycznej, w pierwszej kolejności regulować należności wobec dostawców, kontrolować zbiorniki i stacje pomp oraz wymieniać niesprawne liczniki.

Wśród innych propozycji jest przekazanie mieszkań komunalnych na własność wieloletnim najemcom, w tym osobom mieszkającym w nich od 20 lat. Koszty ustanowienia prawa własności, zgodnie z planem PA, ma ponosić gmina. Partia chce również wymagać budowy mieszkań dostępnych cenowo lub socjalnych na odpowiednich gruntach gminnych przekazywanych pod zabudowę.

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Bezpieczeństwo, biznes i finansowanie

PA proponuje wspierać akredytowane grupy straży obywatelskiej szkoleniami, łącznością radiową, wyposażeniem i ubezpieczeniem. W sferze usług komunalnych partia obiecuje cotygodniowy wywóz śmieci, publiczne dane o pominiętych odbiorach, recykling odpadów oraz włączenie zbieraczy odpadów do systemów gminnych z zapewnieniem środków ochrony i uczciwego wynagrodzenia.

Manifest przewiduje także centra szybszego wydawania zezwoleń dla biznesu, przyspieszenie zatwierdzania budów oraz płatności dla rzetelnych dostawców w ciągu 30 dni. Osobno PA promuje kampanię Abahambe, która przewiduje licencjonowanie handlowców, kontrolę przestrzegania zasad i sprawdzanie prawa właścicieli do prowadzenia handlu. Daily Maverick określa tę kampanię jako antyimigrancką i podkreśla, że kwestie imigracyjne należą do kompetencji krajowych.

Partia oświadcza, że sfinansuje inicjatywy poprzez ściąganie środków od dużych dłużników i instytucji państwowych, naprawę systemów rozliczeniowych, ograniczenie strat w sieciach oraz wydatków na usługi konsultingowe. Publikacja zaznacza, że manifest nie zawiera wyliczeń strat budżetowych wynikających z trzymiesięcznej ulgi, kwoty długów, które można zgodnie z prawem umorzyć, ani terminów wpływu dodatkowych płatności.

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