巴西高等选举法院（TSE）于2026年10月16日一致通过规则，规定即时通讯软件中的支持者频道在法律上可被视为与竞选活动有关联。该决定在定于10月25日举行的总统选举第二轮投票前一周作出，据《里约时报》报道。

与竞选活动关联的标准

裁决草案由法官安德烈·门东萨起草。法院列举的频道与候选人有关联的迹象包括：使用竞选资金或物质资源、获得竞选活动的技术支持、频道得到官方推广，以及竞选团队就其发布内容作出指示。

这些迹象无需同时存在：只要有一项得到客观证实的标准即可。被认定与竞选活动有关联的频道必须在选举机关登记；同时还必须遵守为相应平台制定的竞选宣传规则。与此同时，个别选民自发提供的支持本身不足以证明其与竞选总部存在关联。

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围绕WhatsApp频道的争议

TSE是在针对WhatsApp频道“Exército do Lula”的相互矛盾的法院裁决后作出这一决定的。该频道由Rede党联邦议员安德烈·雅诺内斯管理。参议员弗拉维奥·博索纳罗的竞选团队向法院投诉称，该频道传播虚假信息。

2026年10月11日，法院院长卡西奥·努内斯·马尔克斯暂停了该频道的运营。同一天，选举监察专员里卡多·维拉斯·博阿斯·库埃瓦因证据不足撤销了这一决定。10月13日，努内斯·马尔克斯再次裁定，如果该频道未完成登记，就应暂停其运营。该媒体指出，该频道约于10月14日恢复运营。

此外，10月15日，法官马尔科·奥雷利奥·贝利泽命令Meta不得以不均衡的方式限制总统候选人的覆盖范围。若不遵守该裁决，将面临每天50万巴西雷亚尔的罚款，约合9.9万美元。卢拉总统的竞选团队表示，Meta的人工智能工具拒绝生成总统的图像，但接受有关弗拉维奥·博索纳罗的请求。法官发现Meta控制系统存在故障迹象，但未认定存在故意或系统性违规。

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