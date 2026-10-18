Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii (TSE) 16 października 2026 roku jednogłośnie zatwierdził zasady, na podstawie których kanał zwolenników w komunikatorze może zostać prawnie uznany za powiązany z kampanią wyborczą. Decyzję podjęto na tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich, wyznaczoną na 25 października, informuje The Rio Times.

Kryteria powiązania z kampanią

Projekt orzeczenia przygotował sędzia André Mendonça. Wśród przesłanek wskazujących, że kanał jest powiązany z kandydatem, sąd wymienił wykorzystanie środków finansowych lub zasobów materialnych kampanii, jej wsparcie techniczne, oficjalne promowanie kanału oraz instrukcje sztabu dotyczące jego publikacji.

Przesłanki te nie muszą występować jednocześnie: wystarczy jedno obiektywnie potwierdzone kryterium. Kanał uznany za powiązany z kampanią należy zarejestrować w organach wyborczych; musi on również przestrzegać zasad prowadzenia kampanii ustanowionych dla danej platformy. Jednocześnie spontaniczne poparcie pojedynczych wyborców samo w sobie nie stanowi wystarczającego dowodu powiązania ze sztabem wyborczym.

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Spór wokół kanału WhatsApp

TSE podjął decyzję po sprzecznych orzeczeniach sądowych dotyczących kanału WhatsApp „Exército do Lula”, którego administratorem jest deputowany federalny André Janones z partii Rede. Kampania senatora Flávia Bolsonaro złożyła do sądu skargę, twierdząc, że kanał rozpowszechniał dezinformację.

11 października 2026 roku przewodniczący sądu Cássio Nunes Marques zawiesił działalność kanału. Tego samego dnia rzecznik wyborczy Ricardo Villas Bôas Cueva uchylił tę decyzję z powodu braku dowodów. 13 października Nunes Marques ponownie nakazał zawieszenie kanału, jeśli nie zostanie on zarejestrowany. Około 14 października kanał wznowił działalność, zaznacza wydanie.

Osobno 15 października sędzia Marco Aurélio Bellizze zobowiązał Meta do nierównego nieograniczania zasięgów kandydatów na prezydenta. Za niewykonanie orzeczenia przewidziano grzywnę w wysokości 500 tysięcy reali brazylijskich dziennie — około 99 tysięcy dolarów. Kampania prezydenta Luli twierdziła, że narzędzie sztucznej inteligencji Meta odmawiało generowania wizerunków prezydenta, jednocześnie przyjmując zapytania dotyczące Flávia Bolsonaro. Sędzia dostrzegł oznaki usterki w systemie kontroli Meta, jednak nie stwierdził umyślnych ani systematycznych naruszeń.

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