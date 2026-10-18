Высший избирательный суд Бразилии (TSE) 16 октября 2026 года единогласно утвердил правила, по которым канал сторонников в мессенджере может юридически считаться связанным с избирательной кампанией. Решение приняли за неделю до второго тура президентских выборов, назначенного на 25 октября, сообщает The Rio Times.

Критерии связи с кампанией

Проект решения подготовил судья Андре Мендонса. Среди признаков того, что канал связан с кандидатом, суд назвал использование средств или материальных ресурсов кампании, ее техническую поддержку, официальное продвижение канала и указания штаба относительно его публикаций.

Эти признаки не должны присутствовать одновременно: достаточно одного объективно подтвержденного критерия. Канал, признанный связанным с кампанией, необходимо зарегистрировать в избирательных органах; он также должен соблюдать правила агитации, установленные для соответствующей платформы. В то же время спонтанная поддержка отдельных избирателей сама по себе не является достаточным доказательством связи с избирательным штабом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор вокруг канала WhatsApp

TSE принял решение после противоречивых судебных постановлений относительно WhatsApp-канала «Exército do Lula», администратором которого является федеральный депутат Андре Жанонес из партии Rede. Кампания сенатора Флавиу Болсонару пожаловалась в суд, что канал распространял дезинформацию.

11 октября 2026 года председатель суда Кассиу Нунес Маркес приостановил работу канала. В тот же день избирательный омбудсмен Рикарду Виллаш Боаш Куэва отменил это решение из-за отсутствия доказательств. 13 октября Нунес Маркес вновь постановил приостановить канал, если его не зарегистрируют. Примерно 14 октября канал возобновил работу, отмечает издание.

Отдельно 15 октября судья Марку Аурелиу Беллиззе обязал Meta не ограничивать охват кандидатов в президенты неравномерно. За неисполнение решения предусмотрен штраф в размере 500 тысяч бразильских реалов в день — около 99 тысяч долларов. Кампания президента Лулы заявляла, что инструмент искусственного интеллекта Meta отказывался генерировать изображения президента, одновременно принимая запросы о Флавиу Болсонару. Судья увидел признаки сбоя в системе контроля Meta, однако не установил умышленных или систематических нарушений.

Читай нас в